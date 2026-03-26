阪神が開幕ローテーションを再考したことが２５日、分かった。開幕３戦目の２９日・巨人戦（東京Ｄ）に伊藤将を起用し、同戦で先発予定だった伊原を４月２日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）に回す算段。両者の登板日を入れ替えて、２７日から村上、高橋とつなぐＧ倒ローテをより強固にした。伊藤将は伝統の一戦で通算１６登板して７勝４敗、防御率２・５２と安定した数字を残す。今春はオープン戦の登板こそ、２月２１日の中日戦（北