記事ポイント横浜スタジアムの関係者入口正面エントランスにハイセンス製LEDディスプレイを設置約190インチ相当の大画面で高解像度の映像表現を実現2023年からユニフォームスポンサーを務めるハイセンスジャパンとの連携をさらに強化 横浜DeNAベイスターズの本拠地・横浜スタジアムに、ハイセンス製LEDディスプレイが採用されています。関係者入口の正面エントランス壁面一面に設置され、約190インチ相当の迫力ある大画面で球