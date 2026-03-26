阪神・伏見寅威捕手（３５）が２５日、開幕３連戦（２７〜２９日・東京Ｄ）で巨人・松本との“対戦”を心待ちにした。伏見が日本ハムにＦＡで移籍した２３年から同僚として戦い、２５年オフにそれぞれが伝統球団に移った。「同じような感情だと思う。リーグもチームも変わって不安もある」と、分かり合える思いもある。８日の巨人戦（甲子園）では出場機会がなかったものの、「頑張ろうね」と声をかけ合ったという。同じ立場だ