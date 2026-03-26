オリックスのショーン・ジェリー投手（２８）＝ジャイアンツ＝が、開幕ローテ入りを見合わせる可能性が２５日、高くなった。コンディショニングを最優先にしたとみられ、先発が見込まれていた開幕３戦目の楽天戦（２９日・京セラＤ）は回避する見通し。田嶋らを候補に代役を立てる方向だ。ジェリーはメジャー経験者で史上最長身の２１３センチ右腕として新加入し、オープン戦は計１２回を１失点。２４日に行われたファーム・リ