記事ポイント約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園で4月4日から12日まで開催全23店舗の「二の丸横丁」で地元グルメと夜桜を堪能できる最大3,000円お得に泊まれる温泉キャンペーンも同時開催 信州上田観光協会が、「第23回上田城千本桜まつり」を2026年4月4日(土)から12日(日)まで開催します。約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園を舞台に、花見グルメや夜桜ライトアップ、お得な温泉キャンペーンなど多彩なイベントが楽しめ