オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が６年ぶりに開幕２軍となることが２５日、決まった。慢性的な痛みがあった両膝の状態を考慮され、万全の状態で１軍復帰することを優先。この日は京セラＤで全体練習に参加し、岸田監督と今後の方向性について話し合った。両膝は３２本塁打で初の本塁打王に輝いた２１年から不安を抱えていた箇所だったが、主軸として１軍で奮闘。開幕を４番で迎えた２５年は４年ぶりに規定打席をクリアし