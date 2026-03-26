記事ポイント文化芸術で社会課題解決に取り組む活動を発信する特設サイト「ACROS LAB」開設「社会包摂」「次世代育成」「文化振興・ファン拡大」の3テーマで活動を可視化障がい者アート支援やジュニアオーケストラなど多彩なプログラムを紹介 アクロス福岡が、文化芸術の力で社会課題の解決に取り組む活動を発信する特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」を公開しています。第6次中期経営計画で掲げるビジョン「未来につなぐ