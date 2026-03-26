オリックス・九里亜蓮投手（３４）が２５日、先発の軸として「超フル回転」を約束した。開幕投手のエース・宮城に続き、２戦目の２８日・楽天戦（京セラＤ）を任されたベテラン右腕。「登板間隔が縮まる分には、何の問題もない。とにかく、チームのために投げるだけ」と誓った先には、ダブルの偉業があった。広島からＦＡで加入した２５年はチーム最多の１１勝。「２ケタは最低限の目標にしたい」と力を込めた。「セからパ・リ