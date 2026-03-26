ホワイトソックスは２５日（日本時間２６日）、開幕ロースター２６人を発表し、今季から加入した村上宗隆内野手（２６）も順当にメンバー入りした。昨季までの２年間ＤｅＮＡでプレーして通算１５勝を挙げた左腕のアンソニー・ケイ投手（３１）も名を連ねた。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場した村上は、オープン戦で９試合に出場。１本塁打を放つなど、２９打数８安打の打率２割７分６厘をマーク