記事ポイント佐久水道企業団が創立70周年記念で道の駅八千穂高原に水飲み場を新設歴史ある「大石水源」の名水を来場者が自由に飲める公式キャラクター「しらかばちゃん」と大王イワナの石像を配置したデザイン 佐久水道企業団が、創立70周年記念事業の一環として、道の駅八千穂高原の敷地内に水飲み場を新設しています。佐久水道企業団の歴史の源である「大石水源」の水を使用しており、来場者は誰でも自由に名水を味わえます