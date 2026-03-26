【ジュネーブ共同】国連人権理事会（47理事国）は25日、米イスラエルとイランの交戦が続く中東情勢を巡る会合を開き、イランによる近隣諸国への攻撃を非難する決議案を採択した。湾岸諸国などの要請で開かれた会合はイランからの攻撃をテーマとしており、決議は米イスラエルによる攻撃には触れていない。イランは決議案を拒否する姿勢を示したが、採決を要求しなかったため、決議案は議場の総意により採択された。会合で演説