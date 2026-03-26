読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）では、月に1度の代打MC企画を実施している。27日には、熊本県民テレビ・平井友莉アナウンサーが登場することが決定した。【画像】サッカーユニフォーム姿の熊本県民テレビ・平井友莉アナ番組は、去年の10月から“月イチ代打MC企画”を実施中。27日出演する平井アナは生まれも育ちも熊本。ロアッソ熊本の情報を中心に届けるサッカー専門番組