トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、中国の習近平国家主席【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、交流サイト（SNS）で、イランとの交戦を理由に延期していた北京での習近平国家主席との会談について、5月14、15日に開くと発表した。当初は3月31日〜4月2日で訪中する予定だったが、交戦中は米国内にとどまる必要があると判断。中国側に日程再調整を要請していた。トランプ氏の訪中は2期目初となる。米中首脳会談は貿易摩