俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める人気映画シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）にて、秦（しん）国の危機に立ち向かう7人の精鋭を演じる出演者が発表された。【動画】『キングダム 魂の決戦』最新映像原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（