札幌市の秋元市長は、すべての市民への５０００円の支給を４月１６日から順次開始すると発表しました。（秋元市長）「食料品などの物価高騰の影響を受けている市民生活への支援として、全市民を対象に一人当たり５０００円を支給します」札幌市は物価高騰対策としての給付金の支給を、４月１６日から順次開始すると発表しました。札幌市民全員に一人当たり５０００円を支給し、住民税非課税世帯には１世帯あたり１万円を追加で支給