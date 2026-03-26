霧島は6歳の長女アヤゴーちゃんと新たな約束を交わしたことを明かした。「優勝して一緒に万歳する」という約束は14場所ぶりの賜杯を手にした千秋楽の支度部屋で果たした。優勝パレードでは雨の中、異例の締め込み姿でオープンカーに乗車したが、愛娘から「次、優勝してパレードをしたときは裸は駄目よ。風邪ひいちゃうから」と告げられたという。次の優勝時には、はかま姿で臨むことを誓い「まだ優勝したばっかりなのに（笑