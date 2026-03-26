３月の連戦（スコットランド戦、イングランド戦）に臨む日本代表を取材するために、ダンバートンという長閑な街に拠点を置いている。スコットランドのグラスゴー中心部から20キロほどの距離にあるローカルエリアで、都会的な賑わいはない。実際、ホテルから大型スーパーマーケットに到着するまで徒歩で約20分。買い物をしてホテルに戻ってくる頃にはじわりと汗をかく。とはいえ、それは気候のせいではない。むしろ時期的にも寒