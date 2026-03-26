リーズに所属する田中碧は昨シーズン、主軸としてチャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミアリーグ昇格に大きく寄与した。だが、プレミアリーグに参戦した今季は出番が激減。ここまでリーグ戦では先発が７試合しかなく、ついには出番すら与えられない状況に陥ってしまった。英メディア『Football Insider』は、リーズがスポルティングのMF守田英正に関心を持っており、代わりに田中を放出する可能性があると報じ