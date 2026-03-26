サーフィン女子で秋の愛知・名古屋アジア大会代表の池田美来（18）が25日、大阪市内で行われた通信制のN高卒業式に出席した。最後の制服姿を披露し「サーフィンと勉強を全力で頑張った3年間だった」としみじみと語った。今後はプロ選手一本で活動予定で、まずは28年ロサンゼルス五輪出場を目指す。アジア大会で優勝すれば出場権を勝ち取れるだけに「チャンスを得られたので、とてもワクワクしている。全力でやろうと思う」と