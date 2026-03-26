NY株式25日（NY時間15:04）（日本時間04:04） ダウ平均46409.49（+285.43+0.62%） ナスダック21883.79（+121.90+0.56%） CME日経平均先物53735（大証終比：+255+0.47%） 欧州株式25日終値 英FT100 10106.84（+141.68+1.42%） 独DAX 22957.08（+320.17+1.41%） 仏CAC40 7846.55（+102.63+1.33%） 米国債利回り 2年債 3.881（-0.008） 10年債 4.322（-0.038） 30年債 4.