ＮＹ時間の終盤に入ってドル高の動きが続いており、ドル円は１５９円台半ばまで上げ幅を伸ばしている。中東情勢に翻弄される中、本日も市場は関連のニュースに神経質になっている。 トランプ大統領の発言に振り回されているが、基本的にはホルムズ海峡の状況打開への道筋が見えず、不透明な状況が続いている。そのような中で為替市場はドル高の流れに変化はない。 米国はイランとの紛争終結を目指す１５項目の計