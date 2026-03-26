【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は25日、モスクワを訪問中のベトナムのファム・ミン・チン首相と会談した。チン氏はプーチン氏に今年のベトナム訪問を招請し、プーチン氏は「必ず招待に応じさせてもらう」と返答した。会談冒頭のやりとりを大統領府が発表した。プーチン氏は今年1月の共産党大会で最高指導者の書記長に再任されたトー・ラム氏に対し「いつでもロシア訪問を歓迎する」と表明。「ベトナムはこれまでもこ