在日本南アフリカ大使館とラグビーリーグワンは25日、東京都内の同大使公邸で交流イベントを開催し、リーグワン所属の南ア出身選手数人が参加。ブライ（南ア式バーベキュー）で旧交を温めた。東京SGのWTBコルビは「試合会場で会うのと、ラグビーを離れて会うのでは違う」と、他チームの所属選手ともリラックスした表情で交流。横浜所属で19年W杯日本大会優勝メンバーのSHデクラークは、35年大会に再び日本が開催地立候補してい