プロ野球は２７日に開幕。阪神は東京ドームに乗り込み、巨人との伝統の一戦に臨みます。デイリースポーツでは、虎党著名人がリーグ連覇を目指す阪神へエールを送る応援企画「ウル虎エール」を掲載。前編はＴＢＳの宇賀神メグアナウンサー（３０）の登場です。埼玉出身ながら虎党の母親の影響を見事に受け、担当する朝の情報生番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」の出番前は、阪神報道を核とする本紙を中心に各スポーツ紙で情報収集を欠か