ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は25日に予選2日目が行われた。きょう26日の3日目、注目は8Rだ動き軽快な松井がセンターから機敏にさばいて1Mを攻略する。中辻は進入から踏ん張って抵抗を見せて。仕上がりピカイチの中村はスリットからグイグイ伸びて襲いかかる。桐生は最内を突いて舟を伸ばして。＜1＞中辻崇人ピット離れを意識して調整しているけど、来ない。今のままだとコースが取れない。＜2