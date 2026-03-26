◇第98回全国選抜高校野球大会第7日・2回戦日本文理0―17花咲徳栄（2026年3月25日甲子園）日本文理が花咲徳栄（埼玉）との2回戦に臨み、0―17で大敗して06年以来の8強入りはならなかった。雨が降る悪条件で先発の染谷崇史（3年）は序盤から制球に苦しみ、3回2/3を11失点（自責3）。味方の失策にも足を引っ張られてリズムに乗れなかった。打線もわずか2安打で無得点。既に23日に帝京長岡が1回戦で敗退しており、一般選考で