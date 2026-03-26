ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は25日に予選2日目が行われた。「超イイ値」担当の栗林幸太郎記者が、きょう26日の3日目に狙うのは中村日向（27＝香川）だ。抜群のパワーで飛躍を誓う。中村は2日目8Rで6コースから4着。コース負けは否めないだけに決して悲観する内容ではなく、焦りの色は一切ない。相棒の34号機は前回（2節前）、湯川浩司がトップ級の足を誇って優勝した当地屈指の評判機。「湯川さん