新潟アルビレックスBBは25日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で28日からのホームでの岐阜2連戦を見据えて実戦練習などを行った。18日にアマチュア契約で新加入したSF中村謙斗（22）はホームのブースターの前でBリーグデビューを目指す。21日のアウェー岡山戦でベンチ入り。次に狙うのはホームでのBリーグデビューだ。20日に国士舘大の卒業式を終えると、翌21日からのアウェー岡山戦に同行。21日朝にSFモリソンが体調不良となり