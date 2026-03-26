25日、ニューヨークの国連本部で記者団に話すグテレス事務総長（共同）【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は25日、米イスラエルとイランが交戦する中東紛争を担当する事務総長特使に、アフガニスタン担当の事務総長特使などを務めたジャン・アルノー氏を任命したと発表した。紛争が「制御不能になっている」とし、「今こそ外交を始める時だ」と強調した。グテレス氏はニューヨークの国連本部で記者団に、紛争で民間