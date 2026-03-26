【ロサンゼルス共同】米カリフォルニア州地裁の陪審は25日、幼少期に交流サイト（SNS）に依存したのは運営企業の過失が原因だと訴えた女性の裁判で、企業側の責任を認め、300万ドル（約4億7千万円）の賠償を命じる評決を下した。