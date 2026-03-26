ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は25日に予選2日目が行われた。雨の2日目は波乱続出。そんな中、佐々木完太（29＝山口隼人）が好枠セットで連勝。ドリーム覇者の末永和也（27＝佐賀）は2、1着にまとめて首位を堅守。大上卓人（35＝広島）、定松勇樹（24＝佐賀）も逃げて日またぎ2連勝。トリの12Rは松井が2コース捲りで締めくくった。初日は鳴りを潜めたセンターダッシュ勢も随所で快攻を披露。まずは3