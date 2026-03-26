国連のグテーレス事務総長は25日、アメリカ・イスラエルとイラン間の戦争について「事態は行き過ぎている」と警告しました。国連 グテーレス事務総長「世界は戦争の拡大、人的被害の増大、そして経済へのさらなる打撃という危機に直面している。事態は行き過ぎている」国連のグテーレス事務総長は25日の会見でこのように述べ、「外交や国際法を尊重する姿勢に立ち返るべきだ」と訴えました。そのうえで、アメリカとイスラエルには