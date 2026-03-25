【MARIHA（マリハ）】は、フランス・パリを拠点にクリエイティブディレクター、デザイナーとしてインターナショナルに活動しているMarie Weston氏が手がけているブランド。“花鳥風月”をテーマに、繊細で女性らしい感性を吹き込んだジュエリー、服、ファッション小物を展開しています。気になるのは、心躍る春の新作。とっておきの限定アイテムにも注目です。 デザイナーが旅するなかで出合