尾崎野乃香がインスタグラムを更新2024年パリ五輪のレスリング女子68キロ級で銅メダルを獲得した尾崎野乃香が25日までにインスタグラムを更新。慶應義塾大学を卒業したことを報告した。黄色と緑色の袴姿の尾崎。手には「慶應義塾大学」と書かれた学位記を持っていた。英語で卒業を報告し、日本語でも「心新たに、これからも私らしく」と記して報告した。別の投稿では緑のワンピース姿で、福澤諭吉の銅像との2ショットなど、校