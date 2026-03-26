記事ポイント1000年後の地球を舞台にしたSF VRシューティングの体験版をMeta Quest向けに無料配信大藤崇氏の原作小説をベースにした没入型のVR戦闘体験フルバージョンでは5つのステージや50以上の敵キャラクターを開発中 マグノロスワークスとプロディジが、Meta Quest向けVR FPS『The Last Resort』の体験版を配信しています。1000年後の地球を舞台に、宇宙からの侵略者と戦う没入型シューティングゲームです。体験版は無料