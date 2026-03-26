記事ポイント測定機に後付けできる2軸回転テーブルUSB接続・Windows操作のシンプルな導入横置き・縦置き両対応の柔軟な設置 スイスの精密回転テーブルメーカーpL LEHMANNから、測定機用途向けの2軸回転テーブル「MICROシリーズ TIC35-90」が発表されています。測定機上でワークの姿勢を自在に変更し、測定効率の向上や段取り時間の削減につなげる製品です。日本国内ではリンスコネクトが総代理店として販売しています。