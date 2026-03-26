約1年9カ月ぶりの日本代表復帰が幻に終わった冨安は自身のインスタグラムを更新し「It’sapartofprocess！！急がば回れやることやる」と記した。22日のフェイエノールト戦で右太腿裏に違和感を訴えて途中交代。代表合流を遅らせて患部の状態を確認していたが、24日に日本協会から不参加が発表された。追加招集はない。堂安はMF南野（モナコ）MF久保（Rソシエダード）MF遠藤（リバプール）ら故障者が続出する非常事