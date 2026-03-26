◇サッカー日本代表英国遠征初練習（2026年3月24日）日本代表のMF三笘は目標に掲げるW杯優勝を「十分可能」と言い切った。故障の影響で昨年9月以来の代表合流。不在の間に日本はブラジルから歴史的勝利を挙げるなど結果を出した。外からチームを見て着実に進化を遂げていることを実感。英国での2試合に向け「誰もがイングランドやスコットランドにも自分たちのプレーができるレベルにある。勝つ確率はたくさんあるので、結果