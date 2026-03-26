現地時間３月25日、日本代表の始動２日目。ホテルで静養中の佐藤龍之介を除く26名がスコットランド戦に向けて本格的なトレーニングを実施した。７対２の３グループに分かれてのロンド。最も声が出ていたのは堂安律のグループで、そこには堂安の他に橋岡大樹、小川航基、藤田譲瑠チマ、佐野航大、塩貝健人、町野修斗、菅原由勢、さらに前田遼一コーチがいた。日本のトップ・オブ・トップの選手たちが和気藹々とボール回しをす