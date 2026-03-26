コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪で起訴されたアーティストグループ「XG」の元プロデューサーの男が保釈されました。酒井じゅんほ被告「すみませんでした」アーティストグループ「XG」の元プロデューサーで「SIMON」などとして活動する酒井じゅんほ被告（39）ら男3人はおととい、麻薬取締法違反の罪で起訴されました。東京地検によりますと、3人は今年2月、愛知県内のホテルの一室でコカインを使用した罪に問われていま