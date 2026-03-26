政府が編成作業を進めている暫定予算案の一般会計の総額が8兆6000億円程度となることが分かりました。新年度予算案の審議をめぐっては、高市総理が意欲を示す年度内成立のメドが立っていないことから、政府は不測の事態に備え予算案が成立するまでの「つなぎ」として必要な経費を盛り込んだ暫定予算案の編成作業に入っています。複数の関係者によりますと、暫定予算案は来月1日から新年度予算案が自然成立するまでの11日分で、一般