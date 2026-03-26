中東情勢の緊迫化に伴う石油の供給不足に備えるため、政府はきょうから石油の国家備蓄を放出します。愛媛県今治市の「菊間国家石油備蓄基地」では、きょう午前11時から石油の放出を予定しています。菊間基地では、石油などが地下のタンクに貯蔵されていて、パイプラインで隣接する石油元売り企業の製油所に送られます。国家備蓄の放出は、2022年のロシアによるウクライナ侵攻で原油価格が高騰した時以来、およそ4年ぶりです。経済