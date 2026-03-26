【モデルプレス＝2026/03/26】Snow Manの目黒蓮が出演するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」の新テレビCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光＋BLC」篇が、4月3日より全国放映開始される。【写真】スノ目黒、原宿・渋谷・自由が丘で飾られる大型装飾◆目黒蓮、レトロな海外風シーンで様々なアイウェアかけこなすCMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、ブルーライトカット機能付きの調光SUNCUTGlassesを着用した目黒