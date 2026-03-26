『半沢直樹シリーズ』の池井戸潤と『ビューティフルライフ』の北川悦吏子岐阜県の中南部に位置し、木曽川と飛騨川が合流する美濃加茂市。中山道の宿場町として江戸時代から栄えていた。岐阜県立加茂高校は明治末に設立された伝統校だ。文芸の世界で、トレンディーな書き手として人気が高いOBとOGがいる。『半沢直樹シリーズ』『空飛ぶタイヤ』『ノーサイド・ゲーム』など企業小説、エンタメ作品などを得意とする池井戸潤（1963