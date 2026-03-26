【その他の画像・動画等を元記事で観る】 メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、グローバルブランドアンバサダーの目黒蓮が出演する新TVCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses調光＋BLC」篇を4月3日から全国で順次放送。 また、TVCMおよび広告クリエイティブで目黒蓮が着用するサンカットグラスを、同日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売。3月26日からZoff公式オンラインストアで予約受付を開始する