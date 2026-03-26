【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ユニバーサル ミュージックが展開する「#春うたベスト50」キャンペーンの第3弾CM「兄弟の物語『解放』篇」が公開された。 ■新CMにはback number「水平線」「花束」を起用 King & Princeの永瀬廉、俳優の黒川想矢が初共演する新CMは、永瀬廉が10年来のファンであるback numberの「水平線」「花束」を起用し、3月26日から全国で放映が開始。3月12日に公開された第