【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照が起用された「WAVEワンデー ユープラス 乱視用」を題材にした新TVCM『ブレないぜ！WAVE EYES』篇が4月上旬より放映。スペシャルサイトも公開された。 ■深澤辰哉×宮舘涼太×岩本照、敵のアジトで一糸乱れぬダンスを披露！ 前作・前々作に引き続き、深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照の3人が揃っての出演となる今回の新CMでは、敵のアジト