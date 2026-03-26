ロックバンド「T―BOLAN」が8月10日に最初で最後の日本武道館ライブを行い、それをもって解散する。現在「ラストツアー」と銘打った47都道府県ツアー中で、その最終公演の位置づけとなる。1991年「悲しみが痛いよ」でデビューし、35周年の節目にロックの聖地で有終の美を飾る。数々のヒットソングを手がけ、95年までにCD1700万枚を売り上げるなど90年代の日本のロックシーンをけん引。だが、ボーカル森友嵐士（60）が心因性発