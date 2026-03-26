ロックバンド「Ｔ―ＢＯＬＡＮ」が８月１０日に東京・北の丸公園の日本武道館でコンサートを行い、このステージをもって解散することが２５日、分かった。バンドにとって最初で最後の武道館コンサートで、３５年間の歴史に幕を下ろすＴ―ＢＯＬＡＮは現在、４７都道府県をめぐる史上最大規模のラスト・ライブツアー「Ｔ―ＢＯＬＡＮＬＡＳＴＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５―２０２６終章ＳＩＮＧＴＨＥＢＥＳＴＨ