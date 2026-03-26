女優の広瀬すず（２７）、伊藤沙莉（３１）、俳優のオダギリジョー（５０）が出演するサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新ＣＭ「プレモル子ちゃん・味も一新」編が、２６日から全国で順次オンエアされる。「ちびまる子ちゃん」の登場人物がプレミアムな大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズ最新作で、中味・パッケージが一新した製品を前に３人は気持ちのいい飲みっぷりを見せている。今作はモノ